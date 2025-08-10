Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este domingo la construcción de la unidad habitacional en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal destacó que su gobierno trabaja todos los días para consolidar más de un millón de viviendas dignas y créditos accesibles para familias que ganen entre uno y dos salarios mínimos.
"Supervisamos la construcción de la unidad habitacional en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. Trabajamos todos los días para consolidar más de un millón de viviendas dignas y créditos accesibles para familias que ganen entre uno y dos salarios mínimos", escribió.
Como parte de su gira de trabajo de este domingo por Hidalgo, a las 12:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará también en Villa de Tezontepec, la supervisión de la construcción del Tren México-Pachuca.
