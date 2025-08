Con el fin de atender el fenómeno de la gentrificación y combatir la falta de vivienda en personas de entre 18 y 29 años, jóvenes habitantes de la Ciudad de México exigen que se deje de mercantilizar y de ver como "un negocio" el derecho a la vivienda.

Además solicitan que se atienda la falta de vivienda en jóvenes estudiantes, a través de colaboraciones con universidades y de viviendas asequibles cercanas a los centros de estudio.

"Sin duda el tema de las juventudes son los que más han sido afectados en este tema capitalista, porque las inmobiliarias son el gran negocio que hay en la ciudad y no les interesa realmente cómo vivimos", dijo "C", uno de los jóvenes que acudió al foro temático "Jóvenes afectados en su derecho a la vivienda por la especulación inmobiliaria".

A su vez, Perla, otra joven, explicó que no basta con que haya vivienda, sino que también debe estar cerca de las universidades, con buenos espacios, con ventanas y que "se tome el derecho a la vivienda como espacios donde no solo se pueda vivir: eso no es una vivienda".

"Hay que ponernos a pensar qué espacio se les está proporcionando a los jóvenes para tener familias. Con 40 metros cuadrados no se puede vivir, eso no es una vivienda y mucho menos para seres que justo necesitan espacio", aseveró.

Ante esto, Jerónimo Díaz, uno de los ponentes del Foro, experto en autogestión en proyectos de vivienda, indicó que algunos de los sujetos más ignorados en la falta de vivienda, que provoca la gentrificación, "son los estudiantes foráneos que trabajan y que se enfrentan a la dificultad de rentar en la capital".

"Tienen que negociar con una inmobiliaria que tiene mayor ventaja, la pregunta es: ¿por qué el Invi no puede funcionar como aval para estos jóvenes?. Tengo testimonios de muchísimos jóvenes que viven lejos de sus universidades, entonces tendría que haber un mayor acercamiento con la parte académica", propuso.

Máximo Jaramillo, otro de los ponentes, apuntó que el problema de por qué los jóvenes tienen problemas con las viviendas es que "cada vez se ve más la vivienda como un instrumento para invertir, no para vivir, lo que hace que se infle de manera no proporcional la demanda".

Indicó que por esta especulación inmobiliaria, de 2005 a 2025 el precio en la vivienda en la capital ha aumentado en un 330%, "sin mejoras ni nada distinto suben eso".

Para frenar esto, propuso que las viviendas no se puedan rentar en plataformas de hospedaje hasta cinco años después de su construcción. También propuso un impuesto para recapturar plusvalías.

A su vez, Bianca López, fundadora del proyecto colectivo Comuna Hogar, explicó que todas estas propuestas, incluidas las del Bando 1, deberán perdurar, para que "no sólo ayude a los jóvenes cuando sean jóvenes, sino que pueda extenderse y que no sólo se traduzca en política".

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, concluyó que, además de todos los mecanismos de vivienda en renta que ya tiene esta dependencia, debe existir una colaboración entre el Gobierno capitalino y el sector privado, para que este último también construya viviendas asequibles.

