Con una inversión de 5 millones de pesos la alcaldesa de Tlalpan, anunció el programa “Cuidar y ser cuidado(a) para el bienestar”, para fortalecer a 80 colectivos de personas mayores y a 150 cuidadoras y cuidadores de la demarcación.

Este apoyo tendrá un alcance en más de 5 mil personas , con lo que se prevé contribuir a mejorar su calidad de vida y a consolidar la red comunitaria de cuidados.

Ante representantes de los colectivos y personas cuidadoras, la edil destacó que el objetivo del programa es atender con políticas públicas y acciones concretas a quienes han contribuido con su trabajo, experiencia y sabiduría a la vida comunitaria de Tlalpan. “Reconocemos la experiencia, la dignidad y el respeto que merecen nuestros mayores; su conocimiento y su historia son fundamentales para mejorar la calidad de vida en los pueblos y colonias”, afirmó.

Como parte de la estrategia de atención a la población adulta mayor, la alcaldesa precisó que se creó el Consejo de Sabias y Sabios, un espacio de participación ciudadana donde las y los mayores aportan propuestas y soluciones para mejorar la vida comunitaria, asegurando que sus opiniones tengan un lugar en la toma de decisiones gubernamentales.

Además, señaló que este programa social se complementará con un plan integral de rehabilitación de los , espacios de salud, bibliotecas y centros de atención virtual de la demarcación, pues afirmó que muchos de estos espacios no habían recibido mantenimiento desde hace más de una década.

En su oportunidad, el titular de la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, destacó que el apoyo será para 80 colectivos y 150 cuidadoras y cuidadores, como un reconocimiento a las y los adultos mayores y una retribución a su esfuerzo y enseñanzas a la población.

El programa funcionará mediante la entrega de recursos a los colectivos para fortalecer sus actividades comunitarias, así como apoyos directos y acompañamiento a las personas cuidadoras, quienes además recibirán capacitación a través de cursos y talleres especializados.

