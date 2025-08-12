Zumpango, Mex.- Las operaciones de salida y llegada de vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encuentran con normalidad, informó a través de redes sociales la terminal aérea.

“Tras las recientes condiciones climáticas, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles las operaciones han continuado con normalidad y sin afectaciones”, señaló el AIFA.

La zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sufrió afectaciones de inundaciones, tras las fuertes lluvias ocurridas en los últimos días en el Valle de México.

Foto: Arturo Contreras (12/08/25)

Caso contrario a lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde el domingo 10 de agosto tuvieron que ser suspendidas todas las operaciones aéreas por espacio de alrededor de 4 horas, debido al colapso del sistema de drenaje pluvial del AICM.

Esa noche fueron afectados 104 vuelos y 14 mil 802 pasajeros, desviándolos a otros aeropuertos cercanos.

Y para la madrugada de martes 12 de agosto, hubo suspensión temporal de operaciones de aterrizaje y despegue, comenzando a las 2:13 am, condición que cambió hasta la reapertura de la pista 5 Izquierda – 23 Derecha, a las 06:00 horas, de acuerdo a lo informado por el AICM.

Las operaciones se normalizaron hasta las 11:00 horas, dejando como resultado 16 vuelos desviados, 3 cancelados, 120 con demoras y 19 mil 500 pasajeros afectados.

