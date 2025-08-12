Más Información

Zumpango, Mex.- Las operaciones de salida y llegada de vuelos en el (AIFA) se encuentran con normalidad, informó a través de redes sociales la terminal aérea.

“Tras las recientes , en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles las operaciones han continuado con normalidad y sin afectaciones”, señaló el .

La zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no sufrió afectaciones de inundaciones, tras las fuertes lluvias ocurridas en los últimos días en el Valle de México.

Foto: Arturo Contreras (12/08/25)
Caso contrario a lo ocurrido en el de la Ciudad de México, donde el domingo 10 de agosto tuvieron que ser suspendidas todas las operaciones aéreas por espacio de alrededor de 4 horas, debido al colapso del sistema de drenaje pluvial del AICM.

Esa noche fueron afectados 104 vuelos y 14 mil 802 pasajeros, desviándolos a otros aeropuertos cercanos.

Y para la madrugada de martes 12 de agosto, hubo suspensión temporal de operaciones de aterrizaje y despegue, comenzando a las 2:13 am, condición que cambió hasta la reapertura de la pista 5 Izquierda – 23 Derecha, a las 06:00 horas, de acuerdo a lo informado por el AICM.

Las operaciones se normalizaron hasta las 11:00 horas, dejando como resultado 16 vuelos desviados, 3 cancelados, 120 con demoras y 19 mil 500 pasajeros afectados.

