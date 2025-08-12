Chalco, Méx.-Durante su visita a Chalco la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lloró al recordar a Fernando, el niño de cinco años que fue asesinado y encontrado su cuerpo en una vivienda del municipio de Los Reyes La Paz el 4 de agosto pasado, por una deuda de mil pesos que tenía su madre con unos vecinos.

Visiblemente emocionada, con la voz entrecortada y secándose las lágrimas, la mandataria mexiquense también se refirió a Dulce, otra niña de 12 años, quien fue asesinada ayer por unos desconocidos en su vivienda de la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en el municipio de Chalco.

“Debe ser para nosotros una situación de vergüenza, una situación de dolor”.

“Estas situaciones nos deben de sacudir como sociedad porque me pregunto qué nos faltó para poder llegar a tiempo y poder salvar la vida de un niño inocente, ademas, qué nos faltó como sociedad para poder prevenir la muerte de Dulce y garantizarle lo que siempre decimos como discurso que es un espacio libre de violencia”, dijo.

La mandataria estatal visitó ese municipio para poner en funcionamiento el Centro Libre para las Mujeres de Chalco.

“Estos espacios son importantes, pero si nada más se utilizan como una manera de querer venir a inaugurar o querer venir a ofrecer un servicio; pero, si no se llega a la conciencia, estamos perdidos”.

En su discurso de más de 6 minutos y medio la gobernadora no pudo controlar sus emociones y varios momentos sollozó mientras se dirigía a vecinos de Chalco.

“No podemos dejar de hablar de lo que duele mucho, la pérdida de dos niños” y por tanto, reconoció que falta mucho por hacer en esta entidad.

“!No podemos olvidar a Fernandito!” dijo entre lágrimas y la gente le aplaudió.

“!No podemos hacer a un lado a Dulce!” Y dijo sentirse impotente como mujer y como autoridad.

“!Discúlpeme!”, “la verdad una disculpa porque no quiero hacer de esto algo que no debe ser!”.

“Una disculpa, de verdad, una disculpa por esta situación, pero a veces uno no se puede aguantar”.

Al termino del evento, la gobernadora se trasladó a una agencia funeraria de la cabecera municipal de Chalco para ofrecer sus condolencias a la familia de Dulce.

Delfina Gómez, gobernadora mexiquense, acudió a la funeraria donde velan a Dulce, la niña de 12 años, asesinada ayer en su vivienda de Chalco y aseguró que habrá justicia para ella y Fernando, el otro niño de 5 años, asesinado en Los Reyes La Paz hace ocho días pic.twitter.com/EBrQCKG3uA — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) August 12, 2025

Gómez Álvarez dijo que las investigaciones están en proceso y pidió tiempo a que la Fiscalía General de Justicia mexiquense, determine por qué fue asesinada la menor de edad.

Delfina Gómez hizo una llamado a la sociedad para que denuncie cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niños y en coordinación con el gobierno se consolide una red de cuidado para ambos sectores.

Además, ordenó a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México que se integren acciones para que diariamente se visiten las comunidades con mayor rezago social y detectar posibles casos de violencia.

dmrr/cr