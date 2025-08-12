En lo que va de la presente administración se han detenido a 573 personas que estarían relacionadas en actos de extorsión en la Ciudad de México; 380 de los casos fueron detenidos entre enero y julio de este año, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

En un mensaje compartido esta mañana, el titular de la SSC, Pablo Vázquez informó que lo anterior se debe a un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La cifra por las 380 personas detenidas por casos de extorsión en los primeros siete meses del año representa un 50 por ciento más de detenciones por este delito respecto al mismo periodo del año anterior, aseguró la SSC.

La autoridad mencionó que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana se redujo el número de víctimas por extorsión en el primer semestre de este año, comparándolo con el último semestre del año anterior, cuando se implementó la estrategia en combate a este delito.

Además de que se ha brindado mil 695 atenciones especializadas a través de personal capacitado en manejo de crisis y extorsión por casos de extorsión vía telefónica.

Y se ha dado apoyo y orientación a 892 personas para evitar ser víctima de este delito.

De igual forma, la autoridad capitalina ha llevado a cabo 323 sesiones de atención psicológica y 226 talleres preventivos contra la extorsión, que han contado con la presencia de 3 mil 865 personas, del ámbito público y privado.

En caso de ser víctima de algún tipo de extorsión en su domicilio o negocio, ya sea presencial o vía telefónica, se puede llamar al 089 para denunciar de forma anónima.

