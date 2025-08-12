Por el delito de robo a transeúnte, la semana pasada fueron detenidas 27 personas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Las detenciones fueron realizadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Coyoacán, Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Los 27 sujetos fueron aprehendidos en 24 acciones distintas que fueron desplegadas por policías sectoriales, integrantes de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar.

Al verificar información, se encontró que 19 de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informó la SSC.

A los detenidos se les aseguraron 18 cuchillos o navajas, un tubo encintado en forma de arma y una motocicleta.

Y también se recuperó dinero en efectivo, 11 teléfonos celulares, un bolso de mano, una tarjeta y una cartera, confirmó la SSC.

Las alcaldías donde se registraron el mayor número de detenciones son Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con cinco personas aprehendidas en cada una de las demarcaciones.

Detenidos 27 por robo a transeúnte. Foto: Especial

En Cuauhtémoc se realizaron acciones en las colonias Ampliación Asturias, Obrera, Buenos Aires, Guerrero y Santa María la Ribera; mientras que en Gustavo A. Madero en Martín Carrera, La Escalera, Magdalena de las Salinas, Forestal y Salvador Díaz Mirón.

En la alcaldía Magdalena Contreras se detuvo tres hombres en una misma acción desplegada en la colonia Santa Teresa.

En Iztapalapa se detuvo a dos personas en las colonias Santa Martha Acatitla y Ermita-Zaragoza.

En Xochimilco se detuvo a dos personas en acciones en las colonias Barrios Belén y El Rosarios.

En Venustiano Carranza los efectivos aprehendieron a dos sujetos en acciones en las colonias Pensador Mexicano y Artes Gráficas.

En la alcaldía Coyoacán, se detuvo a dos hombres en las colonias Ajusco y Pedregal de Santo Domingo.

Mientras que en Álvaro Obregón se detuvo a dos sujetos en acciones realizadas en las colonias Olivar del Conde, Primera Sección, y Segunda Ampliación Presidentes.

Los 27 detenidos fueron presentados ante agentes del Ministerio Público para definir su situación.

