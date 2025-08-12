Más Información

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

La mañanera de Sheinbaum, 12 de agosto, minuto a minuto

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

La madrugada de este martes 12 de agosto de registra una lluvia generalizada y tormenta eléctrica en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja.

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
