La madrugada de este martes 12 de agosto de registra una lluvia generalizada y tormenta eléctrica en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja.

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Graves afectaciones se observan en la Calzada Ignacio Zaragoza tras las fuertes lluvias de la madrugada de este martes en la mayor parte de la Ciudad de México, el 12 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

maot