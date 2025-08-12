Tras las fuertes lluvias registradas la madrugada de este martes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) apoyan a la ciudadanía y realizan tareas para eliminar encharcamientos.

Debido a un encharcamiento en el bajopuente de Insurgentes Sur y Prolongacion Guerrero, oficiales realizan tareas de vialidad para evitar que los automovilistas queden varados.

El la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación del Metro Peñón Viejo, elementos de la Policía Metrópolitana retiraron basura y destaparon coladeras para eliminar los encharcamientos.

Lee también FOTOS: Caos en CDMX por lluvias de la madrugada de este martes; reportan inundaciones y graves afectaciones

Lluvias provocan encharcamientos; policías de la SSC auxilian a automovilistas y liberan vialidades. Foto: Especial

También sobre la calzada Ignacio Zaragoza, efectivos de la SSC apoyaron con el destape de coladeras y quitando la basura para eliminar anegaciones a la altura de la calle Florencio Antillón, en la colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztapalapa.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, policías ayudaron un hombre cuyo auto quedó varado en un encharcamiento en el cruce de Talismán y evanida Gran Canal, en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón.

Los oficiales llevaron al conductor a un sitio seguro mientras esperaba a su aseguradora.

En acciones de apoyo realizadas en la Alcaldía Magdalena Contreras, policías ayudaron a retirar escombros y tierra que se deslizaron hacia la entrada de una casa en la calle Ayuntamiento, de la colonia San Bernabé Ocoltepec.

En el lugar, también cortaron ramas y arbustos para que las tres mujeres que habitan el domicilio pudieran salir.

Los trabajos en que los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a apoyado forman parte del operativo Tlaloque 2025.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL