La madrugada de este martes 12 de agosto es registra una lluvia generalizada y tormenta eléctrica en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja.

“Se observan Iluvias fuertes puntuales en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. Lluvias y chubascos en las demarcaciones del centro, norte y oriente”, indicó.

La SGIRPC informó que se prevé que las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes persistan durante parte de esta madrugada.

Debido a estas condiciones la alerta amarilla fue activada para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco. En este caso se espera una precipitación de entre 15 a 29 milímetros y caída de granizo.

Lee también Autoridades alertan por cuatro días de intensas lluvias en CDMX; hay 80% de probabilidad de tormentas con granizo

Mientras que la alerta naranja es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

En estas demarcaciones la precipitación irá de 30 a 49 milímetros, con posibilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil estas condiciones podrían mantenerse hasta las 06:00 horas del martes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft