La madrugada de este martes 12 de agosto es registra una lluvia generalizada y tormenta eléctrica en la Ciudad de México por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja.
“Se observan Iluvias fuertes puntuales en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. Lluvias y chubascos en las demarcaciones del centro, norte y oriente”, indicó.
La SGIRPC informó que se prevé que las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes persistan durante parte de esta madrugada.
Debido a estas condiciones la alerta amarilla fue activada para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco. En este caso se espera una precipitación de entre 15 a 29 milímetros y caída de granizo.
Mientras que la alerta naranja es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.
En estas demarcaciones la precipitación irá de 30 a 49 milímetros, con posibilidad de caída de granizo.
De acuerdo con el reporte de Protección Civil estas condiciones podrían mantenerse hasta las 06:00 horas del martes.
