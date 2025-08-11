Más Información

Ante las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas este fin de semana, la presidenta aseguró que seguirá el apoyo para las autoridades de la Ciudad de México por e informó que el Zócalo capitalino fue la zona más afectada por la tormenta de este domingo.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum detalló que "poco antes de las 12 de la noche o las cero horas, reiniciaron los y de inmediato se estuvo apoyando al Gobierno de la Ciudad".

Además, Sheinbaum destacó que con el equipo que adquirió recientemente "pudo atender las distintas áreas de la ciudad afectadas por las anegaciones".

Sheinbaum Pardo resaltó que "hay una inversión muy grande en la ciudad para evitar inundaciones".

"Cuando hay durante tanto tiempo y tan intensas, es difícil que el sistema de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia", indicó.

La mandataria federal señaló que seguirá el respaldo "donde se presentan las mayores inundaciones, y apoyar a las familias que tuvieron inundaciones y perdieron parte de su menaje", pues en la zona centro se vio una afectación particular por las fuertes lluvias.

"Ayer fue una lluvia muy fuerte en la Ciudad de México, increíblemente donde más llovió fue en el Centro, fueron alrededor de 81 milímetros tan solo en el Centro", destacó la mandataria federal.

