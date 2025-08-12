Por segundo día consecutivo, los vuelos de miles de pasajeros de la Terminal 2 del Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron retrasados o cancelados debido a las lluvias de la noche de este lunes, por lo que esperan horas para poder abordar hacia sus destinos.

En algunos casos, pasajeros esperan desde el domingo para poder tomar un vuelo.

"Estuve viendo en las noticias y vine con la esperanza de que hoy no volviera a ser lo mismo como ayer: un día está bien, ¿pero ya dos seguidos?", reclamó Melissa Hernández, quien no sabe cuándo volará hacia Cuba, tras más de cinco horas de retraso.

Lee también AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias

Lluvias paralizan vuelos en el AICM; más de 19 mil pasajeros afectados en la Terminal 2. Foto: Luis Camacho

A su vez, Cristian tampoco podrá llegar mañana a la boda de su mejor amiga en Mazatlán, y aseguró que "es muy frustrante que no podamos tener un aeropuerto a la altura. Ya sabíamos que el AIFA no está en condiciones, pero ahora también este (AICM)".

Este Aeropuerto informó en X que, nuevamente, se volvieron a inundar las pistas 5 derecha y 5 izquierda, por lo que a las 2:13 horas de hoy se suspendieron las operaciones, con lo que se cancelaron tres vuelos y 120 tuvieron demoras, afectando a 19 mil 500 pasajeros.

Esto sumado a los casi 15 mil que se afectaron ayer por los 104 vuelos afectados por inundaciones registradas el domingo en las mismas pistas.

Lluvias paralizan vuelos en el AICM; más de 19 mil pasajeros afectados en la Terminal 2. Foto: Luis Camacho

Hay pasajeros afectados con destino a Guatemala, Dallas, Panamá, Lima, Bogotá, Monterrey, Houston, Guadalajara, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Los Ángeles, Zacatecas, entre otros.

Por ello, Rodrigo lleva desde ayer al medio día varado en este centro aeroportuario y exige que le reembolsen su dinero del vuelo, del hotel por las vacaciones que ya pagó, la comida y "las vacaciones de mi trabajo: un año tuve que esperar para que me dieran días y ahorita fácil ya me quitan dos y dicen que no son reembolsables".

Desde la puerta 7 hasta la 8 de la Terminal 2 hay cientos de personas pidiendo reembolso o que sus vuelos sean reagendados, pero sólo les proponen del viernes en adelante.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL