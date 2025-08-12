Más Información
FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero
“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX
AICM: Se normalizan las operaciones en la terminal aérea; reabren pista tras más de 9 horas de afectación por lluvias
Sheinbaum: FGR investigará caso de empresarios acusados por EU de sobornar a funcionarios de Pemex; pedirá información a empresa
SRE se reúne con hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz Alligator; caso contribuirá a fortalecer asistencia consular, afirma
Luego de más de nueve horas de haber suspendido las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), éstas ya fueron reestablecidas en su totalidad, informó la terminal aérea.
El AICM indicó en su cuenta de X que la pista 05 derecha – 23 izquierda, que permanecía cerrada desde las 2:13 de la madrugada, ya fue reabierta, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas.
Sin embargo, el aeropuerto capitalino recomendó a los viajeros a que se mantengan en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.
De igual manera sugirió estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, para que tomen las previsiones necesarias en caso de viajar.
Lee también Afectaciones en el AICM por lluvias; reportan 3 vuelos cancelados, 16 desviados y 19 mil 500 pasajeros afectados
Previamente, el AICM reportó que la pista 5 Izquierda – 23 Derecha fue reabierta a las 06:00 horas, en tanto que la pista 5 Derecha – 23 Izquierda continuaba cerrada, aunque se preveía su restablecimiento en las próximas horas.
Indicó además que debido a la suspensión de operaciones en la terminal aérea fueron desviados 16 vuelos, 3 fueron cancelados y 120 tenían demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.
Aeroméxico pide a autoridades garantizar correcto funcionamiento del AICM; llama a tomar "las medidas preventivas que se requieren”
mcc