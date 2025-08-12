Ante las condiciones climatológicas que se presentaron en la Ciudad de México durante la madrugada, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerró las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 02:13 horas de este martes.

A través de su cuenta oficial de X, la terminal aérea capitalina reportó que la pista 5 Izquierda – 23 Derecha fue reabierta a las 06:00 horas, mientras que la pista 5 Derecha – 23 Izquierda continúa cerrada y se prevé su restablecimiento en las próximas horas.

De acuerdo con el aeropuerto capitalino, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, 3 han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Ante estas condiciones, el AICM solicitó a los viajeros mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, mientras que a la ciudadanía, le sugirió estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades.

Refirió que con apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, personal especializado del aeropuerto, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad.

El AICM advirtió que los eventos climatológicos, como las fuertes lluvias registradas recientemente, podrían repetirse en los próximos días conforme a los pronósticos oficiales. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL

Sin embargo, advirtió que los eventos climatológicos, como las fuertes lluvias registradas recientemente, podrían repetirse en los próximos días conforme a los pronósticos oficiales.

Por ello indicó que está en coordinación permanente con las secretarías de Marina y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a fin de privilegiar operaciones seguras.

