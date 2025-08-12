Más Información
Ante las condiciones climatológicas que se presentaron en la Ciudad de México durante la madrugada, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cerró las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 02:13 horas de este martes.
A través de su cuenta oficial de X, la terminal aérea capitalina reportó que la pista 5 Izquierda – 23 Derecha fue reabierta a las 06:00 horas, mientras que la pista 5 Derecha – 23 Izquierda continúa cerrada y se prevé su restablecimiento en las próximas horas.
De acuerdo con el aeropuerto capitalino, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, 3 han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.
Ante estas condiciones, el AICM solicitó a los viajeros mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, mientras que a la ciudadanía, le sugirió estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades.
Refirió que con apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, personal especializado del aeropuerto, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad.
Sin embargo, advirtió que los eventos climatológicos, como las fuertes lluvias registradas recientemente, podrían repetirse en los próximos días conforme a los pronósticos oficiales.
Por ello indicó que está en coordinación permanente con las secretarías de Marina y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a fin de privilegiar operaciones seguras.
