FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Durante los últimos días el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () se ha visto afectado por las que han azotado la Ciudad de México y el Valle de México.

Los e internacionales programados tuvieron atrasos y cancelaciones para múltiples destinos, dejando varados a cientos de viajeros.

Ante estas complicaciones, las aerolíneas comenzaron a lanzar comunicados para mantener informados a los pasajeros sobre el estatus de los vuelos.

Lluvias provocan severas inundaciones en CDMX; afectan vialidades cerca del AICM. Foto: Especial
Así puedes saber si tu vuelo está retrasado o fue cancelado en AICM

Volaris y Aeroméxico, a través de sus cuentas oficiales de X, reportaron fallas en sus operaciones debido a las condiciones climatológicas, por lo que solicitaron a sus clientes estar al pendiente del estado de los vuelos por medio de su página web.

Viva Aerobús dio a conocer que derivado de las tormentas eléctricas que se reportan en la zona, es posible que los despegues y aterrizajes se vean afectados, por lo que hizo un llamado a los pasajeros para anticipar su llegada a las instalaciones aeroportuarias y checar la información de su vuelo antes de salir de casa.

Para checar es estatus de los vuelos, los viajeros de Aeroméxico pueden acceder , mientras que los usuarios de Volaris pueden consultarlo en esta .

Para quienes viajan con Viva Aerobús, la aerolínea les sugirió consultar el estatus de los vuelos en este .

En los tres casos se les solicitará a los pasajeros indicar el destino y origen de su vuelo, así como la fecha de salida, también se les solicitará su número de vuelo.

Las aerolíneas también dieron a conocer las políticas de protección a los usuarios que resultaron afectados.

Debido a los pronósticos de lluvias que seguirán afectando a la CDMX en los siguientes días, el AICM pidió a las personas con vuelos programados tomar sus precauciones y seguir los canales de comunicación del aeropuerto y las aerolíneas para mantenerse informados sobre modificaciones o cancelaciones de los viajes.

