¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Durante los últimos días el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha visto afectado por las lluvias torrenciales que han azotado la Ciudad de México y el Valle de México.

Los vuelos nacionales e internacionales programados tuvieron atrasos y cancelaciones para múltiples destinos, dejando varados a cientos de viajeros.

Ante estas complicaciones, las aerolíneas comenzaron a lanzar comunicados para mantener informados a los pasajeros sobre el estatus de los vuelos.

Así puedes saber si tu vuelo está retrasado o fue cancelado en AICM

Volaris y Aeroméxico, a través de sus cuentas oficiales de X, reportaron fallas en sus operaciones debido a las condiciones climatológicas, por lo que solicitaron a sus clientes estar al pendiente del estado de los vuelos por medio de su página web.

Viva Aerobús dio a conocer que derivado de las tormentas eléctricas que se reportan en la zona, es posible que los despegues y aterrizajes se vean afectados, por lo que hizo un llamado a los pasajeros para anticipar su llegada a las instalaciones aeroportuarias y checar la información de su vuelo antes de salir de casa.

Para checar es estatus de los vuelos, los viajeros de Aeroméxico pueden acceder aquí, mientras que los usuarios de Volaris pueden consultarlo en esta liga.

Para quienes viajan con Viva Aerobús, la aerolínea les sugirió consultar el estatus de los vuelos en este sitio.

En los tres casos se les solicitará a los pasajeros indicar el destino y origen de su vuelo, así como la fecha de salida, también se les solicitará su número de vuelo.

Las aerolíneas también dieron a conocer las políticas de protección a los usuarios que resultaron afectados.

Debido a los pronósticos de lluvias que seguirán afectando a la CDMX en los siguientes días, el AICM pidió a las personas con vuelos programados tomar sus precauciones y seguir los canales de comunicación del aeropuerto y las aerolíneas para mantenerse informados sobre modificaciones o cancelaciones de los viajes.

