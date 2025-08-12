Más Información
FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero
“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX
¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias
Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice
Las fuertes lluvias registradas desde la noche del domingo pasado y durante la madrugada de este martes en la capital del país provocaron el cierre de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que se sugiere a los usuarios tomar precauciones.
Lee también Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos
De acuerdo con el aeropuerto capitalino, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, 3 han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.
Lee también Afectaciones en el AICM por lluvias; reportan 3 vuelos cancelados, 16 desviados y 19 mil 500 pasajeros afectados
Lee también ¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias
maot