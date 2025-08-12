Las fuertes lluvias registradas desde la noche del domingo pasado y durante la madrugada de este martes en la capital del país provocaron el cierre de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que se sugiere a los usuarios tomar precauciones.

Miles de pasajeros se encuentran varados en el AICM en espera que las aerolíneas les reprograman sus vuelos, después de que el domingo se registró una intensa tormenta en la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

Miles de pasajeros se encuentran varados en el AICM en espera que las aerolíneas les reprograman sus vuelos, después de que el domingo se registró una intensa tormenta en la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

De acuerdo con el aeropuerto capitalino, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, 3 han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Miles de pasajeros se encuentran varados en el AICM en espera que las aerolíneas les reprograman sus vuelos, después de que el domingo se registró una intensa tormenta en la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también Afectaciones en el AICM por lluvias; reportan 3 vuelos cancelados, 16 desviados y 19 mil 500 pasajeros afectados

Miles de pasajeros se encuentran varados en el AICM en espera que las aerolíneas les reprograman sus vuelos, después de que el domingo se registró una intensa tormenta en la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Miles de pasajeros se encuentran varados en el AICM en espera que las aerolíneas les reprograman sus vuelos, después de que el domingo se registró una intensa tormenta en la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Lee también ¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot