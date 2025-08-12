Más Información

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura mas grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Sheinbaum invitará a ministros a su Primer Informe de Gobierno; califica como "histórica" a la nueva Corte

Derivado de las registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (), varias líneas aéreas, incluida Aeroméxico, han experimentado afectaciones en un número considerable de sus vuelos programados.

Ante esta situación, la aerolínea hizo "un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM.

Aeroméxico también pidió a las autoridades "tomar las medidas preventivas que se requieren” para garantizar las operaciones en la terminal aérea capitalina, afectada por las precipitaciones de los últimos días.

Derivado de las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), varias líneas aéreas han tenido afectaciones en sus vuelos programados. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL
Derivado de las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), varias líneas aéreas han tenido afectaciones en sus vuelos programados. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL

Para reducir el impacto y proteger a los afectados, la aerolínea reportó que implementó planes de acción para reacomodar a la mayoría de ellos en otros vuelos.

Sin embargo, señaló las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales.

Lee también

Por lo anterior, solicitó a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace: . Además podrán conocer la política de protección en caso de requerirla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses