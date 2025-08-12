Derivado de las lluvias registradas el domingo y la madrugada de este martes, que causaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), varias líneas aéreas, incluida Aeroméxico, han experimentado afectaciones en un número considerable de sus vuelos programados.

Ante esta situación, la aerolínea hizo "un llamado respetuoso y urgente a las autoridades federales competentes y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM.

Aeroméxico también pidió a las autoridades "tomar las medidas preventivas que se requieren” para garantizar las operaciones en la terminal aérea capitalina, afectada por las precipitaciones de los últimos días.

Para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados, la aerolínea reportó que implementó planes de acción para reacomodar a la mayoría de ellos en otros vuelos.

Sin embargo, señaló las precipitaciones registradas continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales.

Por lo anterior, solicitó a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos en el siguiente enlace: https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo/. Además podrán conocer la política de protección en caso de requerirla.

