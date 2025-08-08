Nezahualcóyotl, Mex. Noemi Marcelina, la mamá de Fernandito, el menor de 5 años que le fue arrebatado como “garantía” por un préstamo de mil pesos y hallado sin vida, llegó a los Juzgados Penales de Neza Bordo, donde se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de tres presuntos responsables.

Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”, fueron detenidos por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes son investigados por su probable participación en el delito de desaparición de persona, en agravio del niño, así como delitos diversos.

Menor localizado sin vida

El menor fue localizado por las autoridades muerto en un predio de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz, luego de que su madre denunciara que fue sustraído el 28 de julio pasado por unas personas que la amenazaron con no devolverlo hasta que pagara el préstamo.

El 4 de agosto Noemi Marcelina decidió denunciarlos ante las autoridades y posteriormente fueron arrestados las tres personas probablemente implicadas en el ilícito de desaparición de persona y otros delitos, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía mexiquense.

Audiencia inicial

Este viernes se celebrará la audiencia inicial desaparición formulación de imputación, programada para las 10:30 de la mañana, en contra de las 2 mujeres y el hombre.

La autoridad judicial escuchará los datos de prueba que presente el agente del Ministerio Público de la FGJEM, así como la defensa de la madre de Fernandito y determinará si fue legal o no la detención de las personas.

“Hasta ayer no habían tenido apoyo de las autoridades”, asegura abogado

“Hasta ayer no habían tenido apoyo de las autoridades”, afirmó Alberto Velasco, uno de los abogados de Noemí Marcelina, madre de Fernandito, el niño que fue hallado sin vida en el municipio de Los Reyes La Paz.

Antes de ingresar a los Juzgados Penales de Nezahualcóyotl, donde en estos momentos se desarrolla la audiencia inicial de formulación de imputación, el abogado sostuvo que Noemí está triste y lastimada.

“Es lógica la situación”, mencionó sobre los hechos que derivaron en la muerte del menor de 5 años, quien fue retenido por sujetos que exigían a Noemí el pago de 1 mil pesos de un préstamo.

Alberto Velasco señaló en entrevista con medios de comunicación que no fue cierta la versión de que las autoridades municipales proporcionaron asesores jurídicos a la familia de Fernandito.

Y fue hasta ayer que se acercaron para prestar apoyo a la familia del menor cuyo cadáver fue localizado en un predio de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz.

Los detenidos se encuentran a disposición de la autoridad judicial por probable delito de desaparición de persona y otros delitos diversos no precisados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de. México son Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”.