Los Reyes La Paz, Méx.— Noemí, madre de Fernando, el niño de cinco años encontrado sin vida en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, a donde se lo llevaron por una deuda de mil pesos, exigió justicia.

La madre sufre una discapacidad que le impide hablar con claridad, pero no quiere que las tres personas arrestadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Fernando queden en libertad.

“Yo nada más quiero justicia para mi niño, que no se quede esto así”, dijo a los medios.

La acompañó la abogada Fabiola Millán, quien pidió comprensión por el trance en el que está Noemí.

“Quiero ser muy clara, la mamá tiene una discapacidad, pero el niño siempre fue tratado con amor, a pesar de que es una madre soltera, no hubo nada de maltrato, simplemente estas personas obviamente abusaron de esa discapacidad de la mamá para quitarle al menor y a través de esa situación, pues obligar a la mamá a que pagara”, dijo.

La representante legal mencionó que los tres acusados no son prestamistas, no se dedican a esa actividad, pero sí conocían a la mamá de Fernando, por eso le prestaron el dinero.

“Hubo un préstamo, pero fue antes de. Estas personas, al no tener ya la respuesta de ella, que no le pagaba, se llevaron a Fernandito, van a la casa de ella a agredirla, en compañía de Ana, que es la mamá de Lilia, y van las dos a agredirla. En ese momento para sacar al niño, el niño escucha a la mamá, sale del domicilio y atrás de ella se pone el niño, atrás de ella, y lo jalan literalmente con violencia y se lo llevaron”, narró la abogada.

La muerte del menor estremeció a la colonia Ejidal El Pino, una comunidad con alta marginación social que se encuentra en la parte alta del municipio. En el inmueble donde los policías locales y los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hallaron el cadáver de Fernando se colocaron flores y veladoras para honrar su memoria.

En el zaguán donde están los sellos de la fiscalía, los vecinos también pusieron una hoja blanca en la que escribieron el Salmo Mateo 19:13-14.

En la misma calle Carmen Serdán, en un parque, también hicieron un memorial para Fernando, en el que pusieron una imagen de él con globos blancos, flores, veladoras y mensajes en los que claman justicia por su muerte violenta.

Los tres detenidos, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, fueron ingresados al penal Neza Bordo.

De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, el 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de una vecina para “cobrarle una deuda económica”. La residente les dijo que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían sustraído a un niño de cinco años, hijo de la vecina, y le advirtieron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Ante ello, la madre acudió a las autoridades, lo que derivó en el operativo y la detención de los presuntos responsables.