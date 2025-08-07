Los Reyes La Paz, Méx.- La muerte de Fernando, el menor de cinco años que le fue arrebatado a su mamá por unos vecinos por una deuda de mil pesos, estremeció a la colonia Ejidal El Pino, una comunidad con alta marginación social que se encuentra en la parte alta del municipio.

En la entrada principal del inmueble, donde los policías locales y los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hallaron el cadáver del niño, colocaron globos, flores y veladoras, además de que esparcieron pétalos de rosa para honrar su memoria.

En el zaguán donde están los sellos de la FGJEM, los vecinos también pusieron una hoja blanca en la que escribieron el relato de Mateo 19:13-14.

Foto: Emilio Fernández

“13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase; y los discípulos les reprendieron.

14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. Fuiste una víctima”.

En la misma calle Carmen Serdán, en un parque, también hicieron un memorial para Fernando, en el que pusieron una imagen de él con globos blancos, flores, veladoras y mensajes en los que claman justicia por su deceso violento.

“Justicia para Fer”, es el clamor generalizado de los vecinos que conocían al niño al que ocasionalmente veían con Noemí, su madre.

Foto: Emilio Fernández

Los otros residentes que viven cerca de la vecindad a donde se lo llevaron los que reclamaban el pago de mil pesos a Noemí, ya no quieren hablar, evaden el tema y se alejan. Los que aceptan hacerlo sólo dicen que se enteraron por las noticias de lo ocurrido y que desconocen detalles del caso.

Tres personas fueron ingresados al penal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer este jueves que por el delito de desaparición de persona, en agravio de Fernando, tres presuntos responsables fueron ingresados al penal Neza Bordo, luego de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Policía Municipal.

Se trata de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes habrían retenido al pequeño en garantía para que su madre les pagara mil pesos que supuestamente le prestaron en días anteriores.

Foto: Emilio Fernández

Según las investigaciones de la fiscalía mexiquense, pudo establecer que el pasado 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de una vecina, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

La residente les dijo que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían sustraído a un niño de cinco años, hijo de la vecina y le advirtieron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Acudió a las autoridades, por lo que policías municipales y agentes de la fiscalía fueron al domicilio y lo encontraron sin vida y su cuerpo estaba en estado de descomposición, ahí fueron arrestados.

Las autoridades ministeriales aún no informan las causas de la muerte del niño.

Mañana a las 10:30 horas se realizará la primera audiencia en los Juzgados de Juicios Orales del penal Neza Bordo.

