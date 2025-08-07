Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos personas, una de ellas menor de edad, acusadas de intentar extorsionar a una mujer en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se llevó a cabo cuando los policías realizaban labores de patrullaje preventivo en la colonia Cuajimalpa. Fue en el cruce de las calles Ocampo y Veracruz donde una mujer de 29 años solicitó el apoyo de los uniformados.

La denunciante señaló que momentos antes había recibido una llamada telefónica en la que los dos individuos le exigían una suma de dinero en efectivo bajo amenazas contra su integridad y la de su familia.

Tras identificar a los presuntos responsables, los oficiales actuaron conforme a los protocolos de seguridad y realizaron una revisión preventiva, durante la cual les fue asegurado un teléfono celular.

Los detenidos, un joven de 19 años y un menor de 17, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

