Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, tras ser señalados como los presuntos responsables de disparar contra un hombre que posteriormente perdió la vida en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el comunicado de la SSC, los hechos ocurrieron cuando personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertó a los elementos policiales sobre un reporte de disparos en la intersección de las calles Telecomunicaciones y Enrique Contel.

Al llegar al lugar, una mujer informó a los oficiales que un sujeto había atacado a su hijo con un arma de fuego afuera de su domicilio. Según su testimonio, el joven alcanzó a entrar a la casa y se recostó en la sala, donde fue hallado por los uniformados.

Los servicios de emergencia acudieron al llamado; sin embargo, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones por arma de fuego. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Con base en la descripción física proporcionada por la madre de la víctima, los policías y operadores del C2 Oriente implementaron un cerco virtual en la zona. Minutos después, ubicaron a un hombre y una mujer que coincidían con las características señaladas, viajando en una motocicleta blanca.

En una acción inmediata, los oficiales lograron interceptarlos y detenerlos. Los presuntos responsables, ambos de 24 años de edad, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo asegurado, para que se determine su situación legal.

