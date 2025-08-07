Más Información

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

INE está abierto al diálogo para reforma electoral: Taddei; “se mantendrá autonomía”, afirma

INE está abierto al diálogo para reforma electoral: Taddei; “se mantendrá autonomía”, afirma

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

Un hombre fue hallado sin vida este jueves al interior de un camión de reparto estacionado sobre Eje 4 Sur (Chilpancingo), en la colonia Roma Sur, .

De acuerdo con los primeros reportes, testigos alertaron a las autoridades sobre una dentro del camión.

Al lugar acudieron paramédicos del ERUM quienes realizaron la valoración del individuo, un hombre de entre 40 y 45 años de edad.

Lee también:

El área fue acordonada por los elementos de seguridad. (07/08/25) Foto: Luis Camacho
El área fue acordonada por los elementos de seguridad. (07/08/25) Foto: Luis Camacho

Tras la revisión, confirmaron la ausencia de signos vitales, aunque hasta el momento la causa del deceso no ha sido determinada.

El área fue acordonada por los elementos de seguridad y se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente, que a su vez solicitó la intervención de Servicios Periciales para procesar la escena.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses