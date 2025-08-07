Un hombre fue hallado sin vida este jueves al interior de un camión de reparto estacionado sobre Eje 4 Sur (Chilpancingo), en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos alertaron a las autoridades sobre una persona inconsciente dentro del camión.

Al lugar acudieron paramédicos del ERUM quienes realizaron la valoración del individuo, un hombre de entre 40 y 45 años de edad.

El área fue acordonada por los elementos de seguridad. (07/08/25) Foto: Luis Camacho

Tras la revisión, confirmaron la ausencia de signos vitales, aunque hasta el momento la causa del deceso no ha sido determinada.

El área fue acordonada por los elementos de seguridad y se notificó a la Coordinación Territorial correspondiente, que a su vez solicitó la intervención de Servicios Periciales para procesar la escena.

