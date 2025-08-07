Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, manifestó su preocupación porque se use el Bando Uno, que presentó hace unas semanas el Gobierno de la CDMX, como un instrumento político para perjudicar a las alcaldías que han sido señaladas por la tensión inmobiliaria, como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Tras la sesión de Cabildo que encabezó ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a los alcaldes y alcaldesas, el edil señaló que el problema de la vivienda no es exclusivo de colonias de esas alcaldías sino de toda la CDMX.

“Me preocupa que solamente hayan señalado colonias de esas dos alcaldías cuando el problema de la vivienda inasequible es en toda la ciudad, los precios del suelo han crecido en todas las alcaldías, es prácticamente imposible comprar vivienda, es carisma”, expresó.

En entrevista a las afueras del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el edil advirtió que el hecho de que sólo hayan puesto atención a dos alcaldías “da la sospecha de que quieran utilizarlo como un instrumento para repoblar y ahí pagar sus clientelas y luego incidir electoralmente”.

Explicó que durante sesión plantearon a la jefa de Gobierno que los escuchara, y se les propuso que el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Alejandro Encinas, “nos tomen en cuenta y consideren nuestro punto de vista para que también le vaya bien a nuestros vecinos, no sé utilice un instrumento para explotar a las alcaldías de la oposición, sacar beneficios y pagar sus compromisos a raíz de decisiones que afectan a los vecinos de Miguel Hidalgo, de la Cuauhtémoc o de otras alcaldías”.

