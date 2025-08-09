Toluca, Méx.— La 62 Legislatura mexiquense aprobó en sesión extraordinaria y por unanimidad, la desincorporación de tres inmuebles del patrimonio del Gobierno del Estado para donarlos gratuitamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al IMSS-Bienestar, para reanudar la construcción de hospitales y nuevas unidades de salud.

Se trata de un inmueble de Ecatepec para donarlo a título gratuito al IMSS para la operación del Hospital Oncológico que atenderá principalmente a niños con cáncer; así como un inmueble en Ixtapaluca y en Atlacomulco para la atención integral gratuita médica y hospitalaria, y demás insumos en favor de personas sin afiliación, el cual será donado al IMSS-Bienestar.

Con ellos, suman 23 los espacios que a propuesta del Ejecutivo se han desincorporado para integrarse al nuevo esquema de salud que busca ofrecer servicios de salud gratuitos a personas que no cuentan con seguridad social.

Lee también Reciclan 40% de iniciativas de ley en el Congreso de Edomex

Estos espacios se ubican en: La Paz (3), Tecámac (3), Toluca (3), Naucalpan (2), Atizapán de Zaragoza (2), Ixtapaluca (2), Ecatepec (2), y con uno, Atlacomulco, Chicoloapan, Ixtlahuaca, Xonacatlán, Nezahualcóyotl y Luvianos.

En la discusión, si bien las bancadas de Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldaron la desincorporación, criticaron que la transición al nuevo esquema de salud sea “caótica, pues se registran falta de insumos y de medicamentos, atenciones retardadas y nula respuesta a las exigencias del personal de la salud quienes evidencian falta de pagos y malas condiciones de trabajo”.

“Es una transición mal ejecutada del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) al IMSS-Bienestar, es muestra de la ineficiencia del gobierno para mantener estable al sector salud. La bancada naranja no le puede regatear a la salud, una vez más daremos un voto de confianza con esta aprobación, pero advertimos que no tenemos un sistema de salud de calidad”, señaló la diputada local de Movimiento Ciudadano Ruth Salinas Reyes.

Lee también Sheinbaum: Sigue investigación a Birmex por medicamentos a sobrecosto; Anticorrupción revisa sanciones a servidores

Por parte de Morena, el legislador mexiquense Octavio Martínez Vargas explicó que la desincorporación es el primer paso para iniciar los trabajos y concretar licitaciones, equipamiento, contratación de personal administrativo, médico y de especialidades.

En tanto, el diputado morenista Samuel Hernández Cruz recordó que el monto de las inversiones federales que se destinarán este año en el Estado de México para garantizar el derecho a la salud es de 12 mil 500 millones de pesos por parte del IMSS y de 4 mil 200 millones del IMSS-Bienestar, recursos que se traducirán en infraestructura.

Refirió habrá cuatro nuevos hospitales generales en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan; se rescatará el Hospital Oncológico de Ecatepec que estará listo en 2 o 3 años; nuevas Unidades Médicas Familiares en Ecatepec, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Chalco y Texcoco, así como 10 Centros de Desarrollo Infantil y 8 salas de hemodiálisis.