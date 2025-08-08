Al afirmar que en Ciudad Juárez van muy adelantados los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que su sexenio va por la construcción de mil en el país, cuando se habían planteado 200 en un inicio.

En su conferencia mañanera de este viernes 8 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se trabaja en el Oriente del Estado de México para construir un CECI en cada municipio de esta zona: “Estamos apoyando a la gobernadora Delfina y a los presidentes municipales”.

Reiteró que estos espacios son para el cuidado de menores, mientras las madres de familia trabajan. “No son subrogadas, como ocurrió en el pasado, sino son operadas por trabajadoras y trabajadores del IMSS; pedagogos, especialistas en el cuidado infantil, nutriólogos, un proyecto muy completo, integral”, dijo.

Apuntó que se trabaja con los gobernadores y presidentes municipales para la donación de terrenos y así se puedan construir estos centros.

Se puede hacer un convenio con el DIF municipal o estatal para que puedan acceder mujeres que no tienen derecho en el IMSS, agregó.

