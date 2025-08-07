Más Información

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

La presidenta dijo que, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno a cargo de , sigue en la investigación de la licitación de compra de medicamentos que buscaba hacer a sobreprecio, con una posible afectación económica cercana a los 13 mil millones de pesos.

Además de las sanciones a funcionarios de Birmex luego de que se detectó una licitación de , ya que algunas le corresponde a la dependencia y otras al Tribunal Administrativo.

En la mañanera de este 7 de agosto en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que la sanción a un funcionario público es distinta si se comprueba el desvío de recursos o el mal uso de los recursos públicos.

Lee también

"Es decir, que haya dinero que se demuestre que haya sido utilizado. Aquí, afortunadamente, se detectó previo a que se hubiera erogado cualquier recurso. Es decir, se fue preventivo".

En ese caso de Birmex, dijo que la sanción a los no sería por desvío de recursos porque no se logró detener antes.

"Y hay normas muy claras, algunas las establece la , y las otras ya van al Tribunal Administrativo. Entonces, puede informar Raquel cómo va esa investigación", indicó.

Cabe recordar que ante este hecho funcionarios de Birmex fueron retirados de su cargo, entre ellos los directores generales, Iván de Jesús Olmos Cansino, la administrativa Emma Luz López Juárez; Carla Irene Anaya Guendulain de logística y Fabián López Xochipa de planeación, así como varios más de menor rango.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses