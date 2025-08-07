La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro, sigue en la investigación de la licitación de compra de medicamentos que buscaba hacer Birmex a sobreprecio, con una posible afectación económica cercana a los 13 mil millones de pesos.

Además de las sanciones a funcionarios de Birmex luego de que se detectó una licitación de medicamentos a sobreprecio, ya que algunas le corresponde a la dependencia y otras al Tribunal Administrativo.

En la mañanera de este 7 de agosto en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo explicó que la sanción a un funcionario público es distinta si se comprueba el desvío de recursos o el mal uso de los recursos públicos.

Lee también No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

"Es decir, que haya dinero que se demuestre que haya sido utilizado. Aquí, afortunadamente, se detectó previo a que se hubiera erogado cualquier recurso. Es decir, se fue preventivo".

En ese caso de Birmex, dijo que la sanción a los servidores públicos no sería por desvío de recursos porque no se logró detener antes.

"Y hay normas muy claras, algunas las establece la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, y las otras ya van al Tribunal Administrativo. Entonces, puede informar Raquel cómo va esa investigación", indicó.

Cabe recordar que ante este hecho funcionarios de Birmex fueron retirados de su cargo, entre ellos los directores generales, Iván de Jesús Olmos Cansino, la administrativa Emma Luz López Juárez; Carla Irene Anaya Guendulain de logística y Fabián López Xochipa de planeación, así como varios más de menor rango.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr