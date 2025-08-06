Texcoco, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México anunció que está listo para implementar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica, como parte de la transformación del Registro Civil para hacerlo más humano, justo y cercano a la población.

El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, destacó que la gobernadora Delfina Gómez ha propuesto a la presidenta Claudia Sheinbaum que el Estado de México sea un ejemplo nacional en la aplicación de este nuevo mecanismo de identidad, el cual servirá como “gran llave” para acceder a diversos servicios y programas.

Durante la ceremonia por el 164 aniversario del Registro Civil mexiquense, Duarte Olivares reconoció la trayectoria de su personal y celebró la modernización de la institución, resaltando su sentido social, utilidad y función de justicia.

“El Registro Civil es una institución progresista, que reconoce derechos y, en el respeto a la identidad, permite el ejercicio de nuevos derechos para las personas”, afirmó el funcionario.

Detacan servicios innovadores e incluyentes del Registro Civil en Edomex

En el evento, el Consejero Jurídico, Jesús George Zamora, informó que el Registro Civil del Estado de México ha incorporado servicios con una visión incluyente, como:

Entrega de actas en sistema braille

Atención en lenguas indígenas

Certificación de personal como hablantes de lengua otomí

473 trámites de cambio de identidad de género

Estas acciones, subrayó, reflejan la visión de la gobernadora Delfina Gómez de ofrecer un trato sensible y humanista, garantizando el ejercicio de los derechos de toda la población.

Un cambio estructural en el Registro Civil

Duarte Olivares aseguró que la transformación del Registro Civil es estructural, ética y política, y no solo administrativa. La meta es consolidar una nueva etapa con instalaciones dignas, procesos accesibles, personal profesionalizado y un servicio que represente los valores de justicia social, equidad y cercanía del Gobierno del Estado de México.

Por su parte, Félix Arturo Arce Vargas, Director General del Registro Nacional de Población (Renapo), reconoció que el Registro Civil del EdoMéx avanza hacia procesos más ágiles, seguros y confiables, gracias al compromiso de las y los servidores públicos que fortalecen la política nacional de identidad.

