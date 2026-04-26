Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO – Jornada 17 – Clausura 2026 – Liga MX

El Cruz Azul, ya sin Nicolás Larcamón en su banquillo, se enfrentará al Necaxa esta noche, que será especial por su regreso al estadio Banorte.

Tuvieron que pasar casi dos años para que la Máquina regresara al Coloso de Santa Úrsula; la última ocasión que jugó ahí fue el 26 de mayo de 2024, cuando perdió la final con el América.

Por tal motivo, el equipo celeste buscará que su vuelta sea con una victoria sobre los Rayos que le permita escalar hasta la tercera posición de la tabla, para asegurar que los juegos de vuelta en la Liguilla los disputará como local.

Los tres puntos le permitirían llegar a 33 y colocarse sólo por debajo de los Pumas y de las Chivas, por lo que estaría enfrentándose al Atlas en los cuartos de final.

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En dado de caso de perder hoy con el Necaxa, el Cruz Azul se mantendría en el quinto sitio de la clasificación y se mediría con el Toluca por un boleto a las semifinales del Clausura 2026.

Luego de la salida de Nicolás Larcamón del banquillo cementero, Joel Huiqui tomó las riendas del primer equipo y será el encargado de guiarlo en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Esta noche, el canterano celeste tendrá la oportunidad de dirigir al club en el que se formó y en el que vivió la gran parte de su trayectoria como profesional.

Cabe resaltar que la Máquina suma seis partidos consecutivos sin poder ganar, en duelos de Liga MX, con cinco empates y una derrota. Sin embargo, contado los partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf, ya acumula 10 en fila sin victoria, con tres descalabros y tres igualadas.

Por lo tanto, esta institución está necesitada de obtener un triunfo que le permita ganar motivación de cara a la Liguilla; romper ante los Rayos su racha negativa será fundamental. El partido entre el Cruz Azul y el Necaxa comenzará en punto de las 19:05 horas sobre la cancha del estadio Banorte.

La transmisión del último partido de la fase regular del Clausura 2026 será a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz Azul vs Necaxa