André Jardine deja mensaje previo al Pumas vs América: No hay campeón en la Jornada 17

América perdió (0-1) de último minuto en el Estadio Banorte frente al Atlas y con ello, fueron desplazados hasta el octavo lugar de la clasificación. Así lograron su boleto a la Liguilla del Clausura 2026.

Y el rival será el líder Pumas, que vive un momento de ensueño con Efraín Juárez. El Clásico Capitalino vivirá una edición más en la Liguilla del futbol mexicano y aunque el Club Universidad llega como favorito, André Jardine resta importancia al momento de cada equipo.

"No existe el campeón de la Jornada 17 o 10 o 15, el campeón es el de final de la Liguilla. Hay que reponernos, saber a dónde vamos y el partido con Pumas es un Clásico y en los Clásicos no hay favoritos", lanzó el técnico de las Águilas.

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"El tema del favoritismo es trabajo de los periodistas. Aunque vayan por arriba, los Clásicos son muy parejos, tiene todo para ser un Clásico bastante parejo”, agregó el brasileño.

Casi dos meses después, América tiene la oportunidad de cobrar revancha, pero no sólo contra los Pumas, sino de ganar al fin un Clásico en este semestre, luego de dos derrotas y un empate (Cruz Azul).

“Es una estadística que nos molesta, intento siempre tratar los Clásicos como partidos distintos. Lo he visto en los jugadores, en los primeros torneos nos comportamos de la mejor forma posible, en este no nos salió ningún Clásico", aseveró Jardine.

"Así es el futbol, te da segundas y terceras chances, pero hay que demostrar como encara el América los Clásicos”, agregó el estratega de las Águilas.

Este lunes se darán a conocer los horarios y fechas de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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