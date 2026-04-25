Efraín Juárez prefiere ser mesurado y evita hablar sobre un posible campeonato de Pumas

A pesar de la victoria (0-2) sobre el Pachuca y de que cerraron la fase regular con 36 puntos y una sola derrota, Efraín Juárez prefiere que sus Pumas mantengan los pies sobre la tierra de cara a la Liguilla.

“Hoy no somos buenos porque ganamos, ni mañana somos malos porque perdemos; no entendemos [el futbol] así. No todo está perfecto, vamos mejorando y vamos en camino, [pero] debemos concentrarnos y enfocarnos en lo que viene, que es lo más importante”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico mexicano evitó hablar sobre la posibilidad de conquistar el título porque ni siquiera conoce a quién se enfrentará en los cuartos de final, y porque considera que todavía se tienen que corregir algunos detalles.

“Ahora, a preparar lo que viene, tenemos semana larga y, en estos días, veremos qué nos toca. Hay que ser muy respetuosos con el rival que nos puede tocar, hay que tratar de seguir mejorando y todas las cosas que se vienen haciendo bien hay que seguir repitiéndolas para que lleguemos de la mejor manera al siguiente encuentro”, puntualizó.

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“Tenemos que meternos a nuestra burbuja y no escuchar ni lo bueno ni lo malo” ❌



Efraín Juárez prefiere ser mesurado y considera que no todo es perfecto en sus Pumas 🔥 pic.twitter.com/VvuRBksdGd — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 26, 2026

Respecto al récord de puntos (36) que alcanzó como timonel auriazul en torneos jugados a 17 jornadas, al superar los 35 que había hecho Guillermo Vázquez en el Clausura 2011 y Apertura 2015, Efraín Juárez prefirió dale el mérito a sus futbolistas.

“Toda esta circunstancia se debe solamente a los jugadores. Todo el reconocimiento es para ellos, por su entrega, convicción y por cómo juegan. Hoy están en la historia de esta institución con en el récord de puntos y, para todos los que trabajamos detrás, es un orgullo y nos representa de la mejor manera”, expresó con orgullo.