Chivas deja escapar el liderato del Clausura 2026 al empatar con Tijuana

A sabiendas del triunfo de Pumas, Chivas debía ganar para colocarse en el liderato de la clasificación, pero el cuadro rojiblanco no logró el cometido frente al Tijuana y se quedó como sublíder del Clausura 2026.

Fue un cierre preocupante del Guadalajara. Solamente dos victorias en los últimos cinco juegos, la misma cantidad de empates y una derrota. Estos números contrastan con lo que fueron durante las primeras jornadas del campeonato y ponen en el limbo su favoritismo al título.

La falta de contundencia volvió a hacerse presente en el equipo de Gabriel Milito, que con más de 20 tiros totales solamente un par fueron de peligro real.

Desde el inicio, el Rebaño demostró que quería abrir el marcador lo más pronto posible para poder navegar con un poco de tranquilidad a lo largo del juego.

Gilberto Mora fue quien le dio la primera de peligro a los Xolos al minuto 4, quienes aprovechan los contragolpes para incomodar al equipo local. El joven mexicano apareció por izquierda, recortó hacia adentro y sacó un potente disparo para provocar la reacción de Whalley en el arco rojiblanco.

Chivas respondió con una gran jugada colectiva, pero que no logró concluir Roberto Alvarado, quien se encontró dentro del área tijuanense, pero su disparo salió descompuesto.

Esa primera parte fue toda para el cuadro local, pero por más que lo intentaron no pudieron encontrar la anotación. Armando González, quien estaba con la misión de conquistar otro título de goleo, no supo aprovechar el par de ocasiones que tuvo frente a la portería rival y se quedó con las ganas de un bicampeonato.

Durante la segunda mitad ocurrió lo mismo que en la primera. Los rojiblancos se iban al frente y los fronterizos buscaban atacar mediante los contragolpes.

El tiempo se iba acabando y la desesperación aparecía en la escuadra local. En el minuto 90, Katia Itzel marcó penalti a favor de Chivas, pero en una revisión en el VAR echó para atrás la decisión que le quitó la ilusión a la afición rojiblanca.

No solamente perdieron el liderato, también se quedaron sin el premio del millón de dólares que da la Liga MX y la Hormiga González no logró su segundo título de goleo. Noche triste para Chivas que llega a Liguilla con incertidumbre.