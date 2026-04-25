América enfrentará a Pumas en cuartos de final del Clausura 2026

América controló más de 80 minutos el partido en casa, tuvo las opciones más claras y dominó al Atlas, pero no le sirvió de absolutamente nada. Los Zorros se salieron con la suya.

Los Rojinegros vinieron al Estadio Azteca con la consigna de empatar, eso le bastaba para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, pero el premio fue mayor: Victoria (0-1) que los manda al sexto lugar.

Las Águilas lograron colarse a la Fiesta Grande en el lugar ocho y ahora habrá Clásico Capitalino frente a los Pumas en los Cuartos de Final.

El cuadro de Coapa jamás estuvo en peligro, los Rojinegros, favorecidos por la igualada en Santa Úrsula, cuidaron más su arco que ir por la victoria en patio ajeno; sin embargo, lo consiguieron y rompieron el cero en el tiempo agregado con una gran jugada individual de Alfonso González.

El gol de "Ponchito" silenció al Estadio Azteca, una vez más como lo hizo el Nashville SC en la Copa de Campeones de la Concacaf. Los azulcrema necesitaban de un empate para instalarse en el sexto lugar, pero se quedaron con la etiqueta de ser el peor clasificado.

Después de un semestre lleno de incertidumbre y caídas que parecían interminables, los azulcrema lograron instalarse en la Fiesta Grande, pero el reto es mayor, frente al líder de la competencia.

Al minuto 25, los dirigidos por André Jardine pudieron irse arriba en el marcador con un penalti debido a una mano que fue revisada en el VAR, pero Raphael Veiga falló con un inexplicable cobró que desvío el portero Camilo Vargas.

La tibieza de los capitalinos se pagó caro y quedaron golpeados rumbo a la Liguilla del futbol mexicano. La prueba ante Pumas no será sencilla, pero no hay vuelta atrás.

Si América quiere trascender llegó la hora de demostrarlo. En un insípido empate, lo más destacado para el americanismo fue el regreso de su capitán Henry Martín después de dos meses sin disputar un sólo minuto.

Se vienen dos semanas de locura en la capital del país.