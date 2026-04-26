Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena aprobó por unanimidad la convocatoria para la realización del VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido, que se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo a las 11:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado, el encuentro tendrá como eje central la renovación de su dirigencia nacional, que había sido presidida por Luisa María Alcalde Luján y que dejó para ocupar el cargo de Consejera Jurídica del Gobierno de México por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se informó que también se renovará Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.

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Ambos puestos, informan, tendrán vigencia del 03 de mayo de 2026 al 10 de octubre de 2027.

Tras diversos cambios en el partido, el encuentro se perfila como un momento relevante para Morena, en el que se definirán cambios organizativos y de liderazgo rumbo a los próximos desafíos políticos en el 2027.

Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres

El pasado 16 de abril, Sheinbaum informó que Citlalli Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de Mujeres para irse a “una tarea especial” en Morena, de cara a las elecciones de 2027.

Dos días después, la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, informó que Hernández se desempeñará como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Hecho es relacionado con Ariadna Montiel, a quien apuntan a ocupar la dirigencia de Morena, siguiendo los pasos de la exsecretaria de mujeres.

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Ariadna Montiel evita hablar de ocupar dirigencia

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, rechazó hablar sobre el interés en ocupar la dirigencia del partido.

Durante su gira por Hidalgo acompañando a la Presidenta para atención para personas afectadas por lluvias severas ocurridas el año pasado, declaró: "No vamos a dar ninguna declaración, gracias. Ya venimos a informar del plan, de lo que hemos en la atención a la emergencia por las lluvias".

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