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El líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, , criticó que el Partido Acción Nacional (PAN) salga en defensa de la Gobernadora de Chihuahua, , y rechazó que se trate de un golpeteo político contra la mandataria estatal. Dijo que los panistas “olvidan un detalle: la Constitución no es opcional”.

En redes sociales, Mier Velazco reaccionó a las declaraciones del dirigente panista Jorge Romero Herrera, quien aseguró que el gobierno federal y Morena llevan a cabo una campaña de golpeteo, en lugar de reconocer el éxito de su estrategia para combatir al crimen organizado.

El senador morenista advirtió que la presencia de sin permiso federal es una violación directa a nuestra soberanía, y recordó que el Artículo 89 constitucional dice textualmente que la seguridad nacional es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal.

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“Ningún estado puede actuar como una República independiente para negociar operativos de agentes extranjeros. No se trata de ‘golpeteo’, se trata de legalidad. ¿A cambio de qué se permitió esta incursión?”, cuestionó el líder parlamentario.

“La rendición de cuentas es una obligación, no una persecución. México se respeta. Cumplir el mandato constitucional no es un juego, ni una banalidad. Seamos serios”, concluyó.

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