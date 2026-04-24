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Luego de que pidió explicaciones al gobierno de y a la embajada estadounidense en México por la participación de en un operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el exmandatario Felipe Calderón los dejaba operar en territorio mexicano.

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó el operativo “”, y reiteró que la soberanía no se negocia.

“Todas y todos debemos ser muy estrictos en la defensa de la soberanía, hay quienes no lo creen. Calderón no lo creía, Calderón dejaba operar a los agentes extranjeros en los operativos en tierra, él no creía en eso”, declaró.

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Presidenta Claudia Sheibaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Presidenta Claudia Sheibaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Al asegurar que su gobierno toma “muy en serio” la presencia de agentes extranjeros en el país, la titular del Ejecutivo federal acusó que senadores de oposición critican a su gobierno y “no están de acuerdo” con las leyes.

“El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes porque hay algo que no se negocia: se llama soberanía y principios”, declaró.

Insistió en que hay colaboración en el marco de las leyes mexicanas y va muy bien con la administración de Donald Trump.

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Reiteró que cualquier gobierno estatal que quiera tener colaboración en seguridad con Estados Unidos u otros países, tiene que cumplir con la Constitución, pedir autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y coordinarse con el gabinete de Seguridad. “Tan sencillo como eso”, mencionó.

Sobre el caso de los agentes en Chihuahua, la mandataria federal dijo que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quedó en dar información sobre los agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo y por el que ha hecho un llamado a respetar las leyes mexicanas en materia de seguridad.

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