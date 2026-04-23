El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, criticó a Morena y la 4T por lo que calificó como un montaje político y una cortina de humo para encubrir la incapacidad del gobierno federal ante la crisis de inseguridad que mantiene al país bajo el asedio del crimen organizado.

El legislador panista fue directo: el intento de “llamar” a la gobernadora Maru Campos no es más que un espectáculo sin sustento legal. “El Senado no tiene facultades para citarla; lo que aprobaron es apenas una supuesta ‘invitación respetuosa’. Es puro teatro”, comentó.

Acusó que mientras Morena arma distractores, México se descompone a la vista de todos. “El país está sumido en el narcotráfico, en la violencia y en el abandono. Y el gobierno federal, simplemente, no hace nada”, afirmó.

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En contraste, defendió el actuar de la mandataria estatal. “Aquí sí hay gobierno. Chihuahua tiene gobernadora y no le tiembla la mano para enfrentar al crimen, ese es el verdadero servicio a la patria, defender a sus ciudadanos”.

Vázquez advirtió que la tragedia social ya alcanzó a miles de familias. “Las calles están llenas de jóvenes perdidos en las drogas, hogares rotos, madres desesperadas. Esa es la realidad que Morena quiere esconder”, expresó.

Señaló que en sus recorridos constantes por colonias, son precisamente madres y abuelas quienes le relatan el mismo drama: hijos y nietos atrapados por las adicciones ante la ausencia total de una estrategia federal efectiva.

Finalmente, calificó el tema de los agentes extranjeros como una maniobra para desviar la atención pública. “Hablan de soberanía mientras el crimen manda en amplias regiones del país. Es una soberanía de discurso, no de hechos”, concluyó.

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