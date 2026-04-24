La gobernador de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una unidad especializada para investigar los hechos relacionados con la presencia y muerte de dos agentes de la CIA en el estado.

Durante la investigación, dijo la gobernadora, su gobierno se abstendrá de emitir más pronunciamientos.

La muerte de dos agentes estadounidenses la noche del sábado pasado generó ya un enfrentamiento entre el estado y la federación, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer de la presencia de efectivos estadounidenses en territorio mexicano, sobre todo en operativos en campo.

El diario Washington Post reveló que los agentes pertenecían a la CIA, el organismo de inteligencia estadounidense y Los Angeles Times reporta que eran en total cuatro los agentes destacados en el lugar y que este era al menos el tercer operativo en el que participaban.

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bmc