Christopher Lloyd fue una de las grandes estrellas del primer día de la CCXP México 2026, celebrado este viernes 24 de abril en el centro Banamex, donde compartió cuál ha sido el personaje que más disfruta haber interpretado a lo largo de su carrera.

El actor estadounidense ha protagonizado películas que marcaron época como "Volver al futuro" y "Los locos Adams", además de participar en series recientes como "Merlina".

Aunque para muchos fans que lo esperaban en el Thunder Stage su personaje más emblemático es el Doc Emmett Brown, de "Volver al futuro", Lloyd sorprendió al revelar que su favorito no es ese.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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El intérprete, quien fue ovacionado a su llegada, señaló que el personaje que más lleva en el corazón es el Tío Lucas, de Los locos Adams, no por su popularidad, sino por el vínculo personal que tiene con él: recordó que de niño leía las historietas en los periódicos y se convirtió en su favorito desde entonces.

“Cuando era niño, a los 8, 9 o 10 años, compraba el periódico y leía caricaturas. Él era mi favorito”, compartió ante cientos de fans.

Lloyd también habló de su respeto por el personaje del Doc Brown, al que considera uno de sus trabajos más importantes. Señaló que, aunque ha participado en anuncios y cameos relacionados con la franquicia, procura que siempre sean propuestas cuidadas para no afectar la percepción del público.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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Durante su paso por el Omelete Stage, el actor recibió como regalo una piñata en forma del DeLorean, la cual observó con humor y terminó colocándose sobre la cabeza al despedirse. Antes de salir, también contó entre risas que se llevó un pequeño recuerdo del set de Volver al futuro.

“Creo que lo único que tengo es una camisa que usé. Es amarilla con muchas cosas, está en mi clóset y mi esposa espera que se quede ahí… quizá me la robe”, dijo entre risas.

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