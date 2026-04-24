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El vocalista de , cuestionó durante su participación en la forma en que el público está transformando la experiencia en vivo en un archivo digital que, a su juicio, termina por perder lo esencial.

Durante el panel en el que presentó su más reciente proyecto The Mandrake Project, moderado por José Antonio Badía, señaló que lo que se registra en video no refleja lo que realmente ocurre en un concierto, donde la energía colectiva, el volumen y la conexión entre banda y público quedan fuera del encuadre.

“Lo que ves en YouTube no refleja la emoción ni la intensidad de miles de personas viviendo algo juntas”, dijo durante el encuentro.

Foto: Hugo Salvador/El Universal.
Foto: Hugo Salvador/El Universal.

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El músico aclaró que no rechaza el acto de grabar, pero sí puso en duda su impacto en la experiencia. A su consideración, la presencia constante de pantallas levantadas puede interferir en el momento compartido, tanto para quien graba como para quienes lo rodean.

Su reflexión no se limitó al público. El artista británico también abordó la manera en que se produce y consume la música en la era digital. En contraste con la inmediatez tecnológica, defendió los procesos analógicos como una vía para recuperar autenticidad.

El cantante Bruce Dickinson. Foto: Hugo Salvador/El Universal.
El cantante Bruce Dickinson. Foto: Hugo Salvador/El Universal.

“Volver a grabar como hace décadas, sin depender completamente de herramientas digitales, permite que surjan errores, variaciones y momentos inesperados que terminan dando identidad a una canción. Surgen accidentes felices, imperfecciones que la inteligencia artificial nunca podrá inventar”, afirmó.

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El también piloto señaló que cuando el público escucha su trabajo reciente, la reacción suele ser inmediata: perciben que suena “en vivo”.

“La gente quiere cosas hechas por humanos, con pasión”, resumió, al subrayar que su postura no responde a la nostalgia, sino a una defensa de la experiencia musical en vivo.

Foto: Hugo Salvador/El Universal.
Foto: Hugo Salvador/El Universal.

Además de su reciente visita al país, Iron Maiden se presentará en México el próximo 2 de octubre en el Estadio GNP.

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