El actor Julio Bracho da un giro en su carrera al debutar en el formato de micronovelas con “Corazón Plata y Negro”, un proyecto inspirado en el equipo de la NFL y Las Vegas: Raiders.

A sus 55 años, el intérprete asegura que este trabajo tiene un significado especial, ya que conecta con una pasión que lo acompaña desde la infancia.

“Es de los proyectos más importantes en mi vida, porque es un equipo al que le voy desde que tengo ocho años. Imagínate que te hablen para una telenovela y además de los Raiders”, contó a EL UNIVERSAL.

¿Qué es una micronovela?

La micronovela representa un cambio frente a las producciones tradicionales en las que Bracho ha participado, apostando por episodios más cortos y una dinámica más ágil.

“Se grabó muy rápido. Todo el crew era americano. Fue interesante ver la visión que tienen sobre una telenovela”, explicó Bracho.

Aunque la producción es internacional, el proyecto incluye talento mexicano como Jimena Sánchez y Andrea Arellano, quienes forman parte clave de la historia.

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Bracho pasa de villano a héroe

Con una carrera marcada por papeles antagónicos en series como “El señor de los cielos”, Bracho ahora toma un rol completamente distinto.

“Yo soy el que rescata a Andrea de un albergue para que se vuelva mi hija. Ahí entra Jimena como la villana, quien dice: ‘No te vas a quedar con el jersey’”, adelantó.

¿De qué trata “Corazón Plata y Negro”?

La historia sigue a una familia que debe proteger una playera considerada de la suerte, en medio de traiciones, conflictos y decisiones que pondrán todo en juego.

El primer capítulo ya está disponible en las plataformas oficiales de los Raiders, marcando el inicio de este proyecto que mezcla deporte, drama y formato digital.

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