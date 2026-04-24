La CCXP México arrancó este viernes, 24 de abril, y reúne adelantos de estudios y plataformas que apuestan por sus estrenos para 2026. Tres paneles han concentrado buena parte de la conversación: una serie noir de Marvel con estética de los años 30, una nueva entrega del universo DC y el regreso de una de las franquicias más longevas de la ciencia ficción.

Aquí te contamos cuáles son.

Spider-Noir

Desde un set diseñado como una casa de ladrillos con habitaciones interconectadas, la activación de Spider-Noir trasladó al público a una Nueva York oscura y fragmentada. El recorrido incluyó imágenes de los episodios y guiños a la narrativa detectivesca que define la serie.

El proyecto, desarrollado para MGM+ y Prime Video, presenta a un superhéroe envejecido que también trabaja como detective privado, enfrentado a su propio pasado. Ambientada en los años 30, la historia se ubica en un universo alterno dentro del Spider-Man Universe de Sony.

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El panel programado para el 25 de abril en el Thunder Stage by Cinemex y el Omelete Stage reúne a parte del elenco: Li Jun Li, Lamorne Morris, Karen Rodriguez y Jack Huston, junto al co-showrunner Oren Uziel.

La serie, protagonizada por Nicolas Cage, llegará el 25 de mayo a Estados Unidos y dos días después estará disponible a nivel global en Prime Video, con la particularidad de poder verse tanto en blanco y negro como en color.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Supergirl

Warner Bros. también llegó a México para presentar "Supergirl". El panel, encabezado por Milly Alcock y el director Craig Gillespie, se llevará a cabo el domingo 26 de abril en el Thunder Stage, donde se adelantarán elementos de una historia que mezcla viaje espacial con una motivación marcada por la venganza.

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La película forma parte del primer capítulo del nuevo Universo DC, titulado "Dioses y monstruo"s, bajo la supervisión de James Gunn y Peter Safran. La trama sigue a Kara Zor-El en un recorrido por la galaxia que redefine su origen y su lugar dentro de la franquicia.

Además del panel, la activación incluye espacios para fotografías, dinámicas con el público y concursos, en una estrategia para posicionar a los personajes antes de su estreno previsto para junio de 2026.

Entre los elementos más comentados está la introducción de figuras que tendrán peso en futuras entregas, como Lobo, cazarrecompensas intergaláctico originario del planeta Czarnia, interpretado por Jason Momoa.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

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Star Trek

Paramount+ llevó a la convención a parte del elenco de Star Trek: Strange New Worlds como parte de la promoción de su cuarta temporada. Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding y Paul Wesley participarán en un panel el sábado 25 de abril, también en el Thunder Stage.

La presencia del equipo se complementa con imágenes promocionales grabadas en la Ciudad de México, incluyendo una visita a Xochimilco que ya circula en redes sociales. En el piso de exhibición, la plataforma instaló espacios de fotografía vinculados a esta y otras producciones.