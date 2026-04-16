Más de seis años han pasado desde que los héroes más poderosos de la Tierra salvaron al mundo de Thanos, y ahora Marvel Studios alista su esperado regreso con “Avengers: Doomsday”.

Aunque la cinta fue anunciada en 2024, desatando la euforia (y la impaciencia de los fans), en realidad es muy poca la información que se había dado... hasta ahora. Y es que, esta tarde, Marvel y Disney estrenaron el primer tráiler oficial.

El escenario para este suceso fue el de la CinemaCon de Las Vegas y entre los elegidos para presenciarlo estuvieron algunos fans, invitados especiales, propietarios de salas de cine y la prensa especializada.

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Una de las primeras noticias que se confirmó es que Robert Downey Jr., regresaría a la franquicia, esta vez no como el legendario Iron Man, sino como el villano, el Doctor Doom. El adelanto, lo mostró como, quizá, el enemigo más letal de nuestros héroes.

Además, nos regalaron el primer vistazo de este personaje: con su típico traje de metal y su capa verde.

De acuerdo con información filtrada por "Variety", la cinta tendrá varios cruces de personajes, así como el regreso de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

Entre las escenas más importantes está la mansión de los X-Men destruida, la aparición de los 4 Fantásticos y la pelea entre Thor y Doomm, en la que el villano es capaz de frenar con sus propias manos la poderosa Stormbraker del dios.

El momento más impactante llega cuando Rogers se encuentra con Thor y, al puro estilo de "Endgame", llama al Mjolnir y este le responde.

La cinta está dirigida por los hermanos Russo y marcará una nueva faceta del MCU.

Pero, aunque esta información ya circula en algunos medios y las redes sociales, Marvel y Disney aún no han publicado el tráiler completo.

La fecha de estreno se mantiene para el próximo 18 de diciembre y el elenco reúne a figuras como Chris Hemsworth, Florence Pugh, Pedro Pascal, Tenoch Huerta, Joseph Quinn y James Mardsen, quien retoma su papel como el mutante Cíclope.

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