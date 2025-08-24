El intérprete de “Nightcrawler” en las películas de X-Men, Alan Cumming reveló detalles detrás de "Avengers Doomsday". La cinta de Marvel marcará el inicio de la fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En entrevista con Gold Derby el actor habló sobre su regreso a los Premios Emmy 2025, donde su serie “Los traidores” está nominada en las categorías de Mejor Reality de Competición y como Mejor Presentador.

¿Qué dijo Alan Cumming sobre "Avengers Doomsday"?

Desde que se reveló que Alan Cumming volvería a Marvel como “Nightcrawler”, los fans han esperado a que finalizara su participación para conocer más sobre este proyecto de extremo secretismo, del cual no se conocían detalles hasta ahora.

El actor de Sandy Frink contó que ni él supo qué estaría pasando en el filme de "Avengers Doomsday", pues estuvo frente a una pantalla verde la mayoría del tiempo en que grabó sus escenas.

“Hice toda la película completa en solitario. Mucha pantalla verde, reemplazo de rostros. Incluso les pusieron nombres falsos a los personajes. La mitad del tiempo no sé con quién actuaba”, dijo Alan Cumming.

Confirma secuela de “Romy y Michele”

En la misma entrevista Cumming contó que estará dispuesto a participar en la secuela de “Romy y Michele” (1997) al lado de Lisa Kudrow y Mira Sorvino, repitiendo su papel de Sandy Frink.

“Es genial. El guion es realmente emocionante. Se suponía que íbamos a hacerla este año, pero Lisa estaba rodando The Comeback. Creo que rodaremos el año que viene. Estoy muy emocionado", dice.

Actualmente, la estrella sigue celebrando sus dos premios Emmy recibidos en 2024 como Presentador destacado de un programa de telerrealidad o competencia de telerrealidad y Programa de Competencia de Reality Destacado.

Actualmente, en cines se encuentra "Los 4 Fantásticos: primeros pasos", cinta previa a los sucesos de la próxima película de "Avengers", que promete ser una de las películas más esperadas por los fans del cine de superhéroes.

La cinta de "Avengers Doomsday" se estrenaría el próximo 18 de diciembre, según los planes de producción de Marvel, trayendo de regreso a superhéroes y personajes queridos por los fans.