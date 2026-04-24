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Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado
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El contralmirante Fernando Farías Laguna, presunto líder de la red huachicol fiscal en las aduanas marítimas del país, comparece en este momento ante un juez federal luego de ser detenido ayer en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
El sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador; José Rafael Ojeda Durán, fue presentado ante Julián Ercolini, juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, quien llevará su caso.
De acuerdo con Epigmenio Mendieta, su abogado, Farías Laguna rechazará ser extraditado a México para enfrentar la acusación de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, que la hace la Fiscalía General de la República (FGR).
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El litigante afirmó que su cliente solicitará asilo político a las autoridades de ese país sudamericano, debido a que corre riesgo su vida si es trasladado a nuestro país, ya que se le pretende relacionar como líder de una organización criminal, cuando, aseguró, él fue el que denunció la red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, señaló que antes de resolverse la petición, Farías Laguna tendrá que enfrentar acusaciones por ingresar con documentos falsos a Argentina.
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