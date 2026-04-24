En la red de huachicol fiscal operada desde la Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, falta una pieza clave por detener: Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de Corbeta retirado.

Al llamado “Capitán Sol” se le considera como el principal operador de la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas, así como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, acusados de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En la investigación de la FGR sobre el caso, el testigo protegido con indicativo “Santo”, declaró que Solano Ruiz tenía como función cooptar marinos retirados y activos, así como civiles, con la finalidad de que participaran en actividades de huachicol y tráfico de droga, e infiere que es el responsable de la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar.

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Huachicol fiscal. Archivo / El Universal

Además, afirmó, fungía como enlace entre los titulares de las aduanas marítimas y era el que gestionaba los cambios de las personas involucradas en la red de corrupción, con el visto bueno de los hermanos Farías Laguna”

“El Capitán Sol es el rey del fentanilo con su socio Iván Merino y junto con una mujer que le hacen llamar la China y facilitan el tráfico de otras sustancias, pues el Capitán Sol es una persona indispensable para el funcionamiento en la red. Y quienes ya no eran sus amigos como el almirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar tuvieron otras historias”.

“Del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz le puedo decir que se compró cuatro inmuebles los cuales oscilaban entre más de un millón hasta pasados los 3 millones, dando un total en sus propiedades de más de 9 millones de pesos”, aseguró el testigo colaborador “Santo”.

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Investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) refieren que Solano Ruiz, recibió al menos 79 depósitos por cinco millones de pesos, entre junio de 2020 y diciembre de 2024.

En enero de este año, EL UNIVERSAL publicó que investigaciones de la FGR apuntan a que Miguel Ángel Solano Ruiz, marino retirado y prófugo de la justicia, podría estar detrás de la misteriosa muerte de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicados en el caso de contrabando de combustible, en un aparente suicidio.

Por el caso de huachicol fiscal, están detenidos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante, respectivamente, así como el capitán Climaco Aldape Uretra; capitán de navío, Humberto Enrique López Arellano; capitán Sergio Varela Hernández; capitán Carlos Estudillo Villalobos; capitán Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, entre otros.

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