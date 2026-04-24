El contralmirante Fernando Farías Laguna, admitió ante un juez de Argentina ser la persona que busca el gobierno de México por el caso del huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Por cerca de una hora, el sobrino político del exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, compareció ante Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, quien declaró un receso en la audiencia que inició a las tres de la tarde tiempo de la capital argentina.

De acuerdo con el Despacho Mendieta y Asociados, que lleva la defensa del marino en México, durante la diligencia el juez verificó la identidad de Farías Lagunas, quien reconoció ser la persona que estaba siendo buscada por la Interpol y la Fiscalía General de la República.

Lee también Caso Fernando Farías: El rastro de un buque que destapó una red de huachicol interinstitucional y familiar; esto es lo que sabemos

Posteriormente, según la información proporcionada por el Despacho Mendieta y Asociados, el juez Julián Ercolini notificó al contralmirante que cuenta con ficha roja de la Policía Internacional y una solicitud de extradición del gobierno de México por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En su oportunidad, Farías Lagunas hizo la solicitud de asilo, debido a que teme por su vida si es trasladado a México, donde consideró que no hay garantías para un proceso justo.

Según el Despacho jurídico consultado, el juez argentino notificó al contralmirante que se iniciará un proceso penal en su contra por ingresar de manera ilegal a la República Argentina y por el uso de documentos falsos.

Lee también Fernando Farías denunció red de huachicol, señala abogado de contralmirante; asegura que por eso lo señalan como líder

A ello, aseguró el Despacho Mendieta y Asociados, Fernando Farías Laguna respondió que está dispuesto a enfrentar el proceso de las autoridades en ese país.

Farías Laguna se encuentra a resguardo en instalaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y, según los fuentes consultadas, no opuso resistencia durante su detención.

Asimismo, se encuentra en condiciones físicas óptimas y sólo manifestó que padece arritmia cardíaca.

La diligencia se encuentra en receso y en la misma el contralmirante decidirá si se apega a la extradición, lo que se da por sentado que la rechazará debido a que solicitó el asilo político de las autoridades argentinas.

Lee también Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo

De acuerdo con el Despacho consultado, Fernando Farías Laguna ha sido tratado bien por las autoridades argentinas y no hubo altercado durante su comparecencia.

No hay hora ni fecha para la reanudación de la audiencia. El marino está acompañado de un equipo de abogados argentinos y se espera que sea visitado por su familia.

Deportación, "inminente": Defensa

Sobre la afirmación que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que confiaba que el excontralmirante Fernando Farías Laguna sea deportado pronto debido a que entró de forma ilegal a Argentina, la defensa declaró que es “una posibilidad inminente”

Sin embargo, aclaró que todo dependerá de lo que decidan las autoridades argentinas acerca de si continúan o no con el proceso por el delito de falsificación de documentos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc