Este 23 de abril, se informó de la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, extitular de la Marina Rafael Ojeda, acusado de huachicol fiscal.

Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana, informó que su localización se dio como resultado de una operación coordinada entre la Semar a través de la Unidad de Inteligencia Naval; la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

EL UNIVERSAL realiza un recuento de los hechos previos a su detención y su relación con el robo de combustible detectado desde el 2025.

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Buque con huachicol inicia destape de red de tráfico

El 31 de marzo de 2025, Omar García Harfuch, informó del aseguramiento del buque "Challenge Procyon" cargado con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Durante el operativo también fueron decomisados 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, vehículos, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

A partir de estos hechos, autoridades federales detectaron un crecimiento anormal en la importación de combustibles y productos declarados como aditivos o lubricantes, lo que encendió alertas sobre posibles esquemas de evasión fiscal y contrabando en puertos mexicanos.

Con el avance de las indagatorias, el tráfico fue atribuido a una red de huachicol fiscal, por lo que comenzaron las investigaciones sobre personas presuntamente relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustible.

Sobresale el escándalo por el huachicol fiscal, caso en el que han sido asegurados buques con millones de litros de combustible ilegal, y la detención de dos oficiales de la Armada. Archivo El Universal

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Integrantes de la Marina entre los responsables

Las investigaciones apuntaron a empresarios, operadores logísticos y funcionarios públicos, entre ellos mandos vinculados con áreas estratégicas de puertos y aduanas.

El 29 de junio de 2025, el Gabinete de Seguridad informó la desarticulación de una red nacional de huachicol que operaba en varios estados.

Fueron detenidas 32 personas y se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión. Además, se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones criminales.

Según García Harfuch, el modus operandi del grupo consistía en perforar ductos para extraer gas LP y gasolina. Posteriormente, el combustible era resguardado en bodegas para su distribución ilegal con apoyo de gasolineros.

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FGR muestra estructura de red de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) elaboró el organigrama de la red de huachicoleo fiscal en aduanas del país, en la que habrían participado 13 personas: seis marinos —uno en retiro— y siete civiles.

La dependencia detalló la función de cada integrante dentro de esta estructura criminal, descrita como una maquinaria perfectamente articulada para contrabandear combustible y cubrir todos los frentes de operación. La organización era encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina.

De acuerdo con la fiscalía, la posición de los hermanos dentro de la Semar les permitía proponer, validar y dar el “visto bueno” a personal que ocuparía funciones estratégicas en la Agencia Nacional de Aduanas, además de diseñar la estrategia delictiva para controlar diversas aduanas marítimas y facilitar el ingreso de hidrocarburo oculto en buques.

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Ambos fueron acusados de encabezar una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, permitiendo la entrada de embarcaciones cargadas de combustible en aduanas bajo control de la Marina, junto con otros implicados pertenecientes al grupo criminal conocido como “Los Primos”.

Cae hermano de Fernando Farías

El 6 de septiembre de 2025, la FGR detuvo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta responsabilidad en huachicol fiscal.

Según el Registro Nacional de Detenciones, fue capturado desde el martes 2 de septiembre en Sonora por elementos de la Fiscalía General de la República, Semar y la SSPC, por sus posibles vínculos con el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías seguía en audiencia al cierre de edición. Foto: Especial

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Un día después, Harfuch enlistó a las personas detenidas vinculadas al contrabando de huachicol fiscal, entre ellas:

Manuel Roberto Farías Lagunas

Climaco “N”

Humberto Enrique “N”

Sergio “N”

Carlos de Jesús “N”

Fernando Ernesto “N”

Francisco Javier “N”

Endira Xóchitl “N”

Perla Elizabeth “N”

Natalia “N”

Ismael “N”

Anuar “N”

Héctor Manuel “N”

José “N”

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Declaran a Fernando Farías como prófugo de la justicia

En noviembre de 2025, una jueza reactivó la orden de aprehensión contra el contralmirante.

Se le declaró: "sustraído de la acción de la justicia y dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar el mandamiento judicial en el que se le acusa del delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos".

La jueza lo declaró prófugo de la justicia y, ante la necesidad de cautela, reactivó la orden de captura que había sido suspendida derivado del amparo promovido por la defensa de Fernando Farías.

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Conceden suspensión definitiva a Fernando Farías

Un juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva a Fernando Farías Laguna, quien se desempeñaba como contralmirante en la Marina.

“Por auto de 16 de diciembre de 2025, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el 5 de noviembre del 2026, dentro de la causa penal 325/2025, por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano).

“Para el único efecto de que, una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea internado y a disposición de la autoridad responsable ordenadora para la continuación del procedimiento respectivo”, refiere el amparo indirecto al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Detención de Fernando Farías Laguna en Argentina. Foto: Especial

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Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías

En diciembre del mismo año, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una ficha roja para localizar y detener al contralmirante.

Tras la emisión de la alerta, Farías sería buscado en al menos 192 países por las autoridades correspondientes.

Hecho que derivó en su detención este 23 de abril.

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