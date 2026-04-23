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El Despacho Mendieta y Asociados, que lleva la defensa del contralmirante , informó que no ha sido notificado oficialmente de la detención en Argentina de su cliente.

De confirmarse, aseguró que como defensa se encuentra preparada para actuar de manera inmediata, en lo relativo al proceso de extradición que se iniciará al sobrino político del exsecretario de Marina, , en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Mediante un comunicado, el Despacho encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta, quien llevó la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, adelantó que será estrictamente vigilante de que se respeten en todo momento los derechos humanos y procesales de su representado.

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Indicó que vigilará que cualquier actuación se realice con apego irrestricto a la ley, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional.

“En relación con la información difundida en medios de comunicación y en redes sociales por autoridades federales sobre la presunta detención en el extranjero del Contraalmirante Fernando Farías Laguna, este despacho informa que, hasta este momento, ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, ni tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido”, señaló.

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aov/bmc

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