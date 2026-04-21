El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, declaró que su compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y, sobre todo, con el bienestar del pueblo de México al que se deben.

Durante la ceremonia conmemorativa del 112 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz y jura de bandera de los cadetes de la Secretaría de Marina, el almirante indicó que cada misión que emprenden, operaciones que ejecutan y que cada acción de apoyo que realizan lleva implícita la responsabilidad de honrar la confianza que los mexicanos han depositado en la Marina.

“Hoy refrendamos como cada año esa lealtad inquebrantable, lealtad a las instituciones, lealtad al marco constitucional y lealtad ante las y los mexicanos, porque entendemos que servir a México no admite reservas, exige entrega total, porque lo que define a una armada, además de su capacidad operativa es el propósito que guía a cada una de sus acciones.

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El secretario de marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“En nuestro caso, un propósito que hoy vive en cada cadete que jura lealtad al lábaro patrio, que tiene nombre y destino, México, en este sentido, como lo expresó el general Comodoro Manuel Azueta, se resume la esencia de quienes visten este uniforme. El mar es nuestro hogar. La defensa de México, nuestra vocación”, enfatizó ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Heroica Escuela Naval Militar.

Agregó que la Armada de México se moderniza y se prepara con el fin de enfrentar desafíos al servicio del pueblo y la soberanía de la nación.

Morales Ángeles se manifestó que el honor y el deber no admite titubeos cuando la patria lo demanda y refrendó su compromiso con el pueblo de México.

“Nuestra Marina se transforma y se moderniza con nuevas unidades, así como un decidido desarrollo científico y tecnológico, lo que se traduce en modernos buques multipropósito de última generación, con medios de largo alcance y una defensa en profundidad, diseñados para operar en largas travesías en nuestras zonas marinas más alejadas, permitiendo mayores estadías en la mar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 112 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz y jura de bandera de las y los cadetes de la Secretaría de Marina (Semar), en la Heroica Escuela Naval Militar, Antón Lizardo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Además, aeronaves con mayores alcances operativos, una infantería de marina mejor equipada y adiestrada, fortaleciendo así nuestra presencia y control en el ámbito aeronaval en forma vertical, con aviones no tripulados de largo alcance, así como un apoyo logístico robusto y una respuesta más eficaz ante cualquier contingencia”, precisó ante 419 cadetes, de ellos 240 hombres y 179 mujeres de primer año.

Recordó que el 21 de abril de 1914, un puñado de jóvenes marinos junto a cientos de héroes anónimos y el pueblo veracruzano, defendieron a la nación con el valor que nace del amor profundo por México.

“Todos ellos comprendieron que el honor y el deber no impide titubeos cuando la patria lo demanda y enfrentaron con determinación, entregando incluso la vida misma para preservar la soberanía de nuestra nación.

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“Han pasado 112 años de aquella Gesta Heroica… El mundo y nuestra nación se han transformado, pero los ideales sobre los que se encuentra cimentada esta patria, permanecen intactos”, precisó.

En tanto, Mía Irasema Contreras Urbina, cadete de piloto primer año aeronáutica naval comentó a EL UNIVERSAL que ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar fue una de sus mejores decisiones.

“Mi sueño es ser piloto y que más que hacerlo en una escuela tan prestigiosa… Mi familia está muy orgullosa”, refiere al momento que porta un cuadro de su abuelita, quien falleció hace unos días.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 112 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz y jura de bandera de las y los cadetes de la Secretaría de Marina (Semar), en la Heroica Escuela Naval Militar, Antón Lizardo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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